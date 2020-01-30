Финансовые ведомства Китая на всех уровнях выделили в общей сложности 27,3 млрд юаней (порядка $3,96 млрд) на борьбу с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства финансов КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Финансовые ведомства на всех уровнях активно поддерживают усилия по профилактике и борьбе с эпидемией [пневмонии, вызванной коронавирусом]. По состоянию на 17:00 (по местному времени) 29 января на борьбу со вспышкой заболевания было выделено на всех уровнях в общей сложности 27,3 млрд юаней", - указывается в тексте.

К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711, 170 человек умерли.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 16 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.