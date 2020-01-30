Пожар в 25-этажном жилом доме в комплексе Barrington Plaza в Лос-Анджелесе охватил угол здания в районе шестого этажа. Как отмечают местные СМИ со ссылкой на данные официальных лиц, этот же дом стал местом крупного пожара шесть лет назад, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На видео с места событий, представленном KTLA5, видно, как угол здания окутал густой черный дым. Согласно видео, размещенным в Сети, пожарные спустили нескольких жителей дома из здания через окна, а также эвакуированы вертолетом с крыши здания.

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

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