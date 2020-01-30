В социальных сетях набирает популярность пост школьника из США, который вместе с одноклассниками довел учителя до слез.

Как сообщает "Новое Время", дети решили купить учителю новую пару обуви вместо украденной и, судя по реакции, этот поступок он оценил, передает Day.Az.

Не часто отношения между учителем и детьми бывают настолько близкими.

Весь класс решил сброситься деньгами, чтобы сделать приятное своему учителю.

Сначала тот даже не поверил происходящему: "О боже мой. Вы серьезно?.."

Далее учитель не смог сдержать слезы и попытался отвернуться от детей.

Но те, в свою очередь, обняли учителя, продемонстрировав свою любовь и уважение к нему.

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