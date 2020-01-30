Часть недостроенной пограничной стены между США и Мексикой рухнула из-за сильного ветра, сообщила в четверг британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным пограничников, ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону.

"К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице", - заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

По словам Питонеса, мексиканцы быстро вернули унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

"Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается", - добавил Питонес.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это "сработает лучше".

В сентябре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения Дональда Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.