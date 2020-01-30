Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании сроком на один год. Соответствующий документ появился в четверг на сайте главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания на Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.

Безвизовый въезд для британцев на Украину, как и для всех граждан стран ЕС, был введен еще в 2005 году. Однако эта норма перестанет действовать с 1 февраля 2020 года, когда Великобритания выйдет из ЕС.