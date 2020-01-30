Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Он заявил об этом на заседании правительства, документ еще не опубликован.

Подробности пока не приводятся. На Дальнем Востоке Россия граничит с Китаем, Японией, КНДР и США.

Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных - 7711. В России официально ни одного случая не зарегистрировано.

Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики. Накануне Голикова возглавила профильный оперативный штаб.