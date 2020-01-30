Власти КНДР приняли решение полностью закрыть для иностранцев въезд в страну авиатранспортом сроком до 1 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом корр. ТАСС сообщили в четверг в официальном представительстве национальной авиакомпании народной республики Air Koryo, передает Day.Az.

"С завтрашнего дня на рейс Air Koryo по маршруту Владивосток - Пхеньян запрещена посадка иностранцев, - сообщили в представительстве авиакомпании. - Данная ограничительная мера вводится временно до 1 марта".

Рейс авиакомпании Air Koryo из Владивостока в Пхеньян до принятия данного решения оставался единственным способом для иностранных пассажиров попасть в КНДР из-за рубежа авиатранспортом. Ранее китайская Air China отменила полеты из Китая в КНДР до 1 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса 2019-nCoV. В свою очередь Air Koryo планирует выполнить два своих рейса из Пхеньяна в Пекин 1 и 4 февраля, а затем также приостановить на месяц полеты в Китай.

Теперь иностранные граждане могут попасть в КНДР только поездом через границу с Китаем, однако в этом случае при пересечении границы им придется сойти с поезда и провести под карантином 30 дней.