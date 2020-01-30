38-летний Эрик Китуашвили, известный как автоблогер Давидыч, чудом остался жив после приступа гипогликемии. Мужчине стало плохо на съемках шоу "Последний герой", передает Day.Az со ссылкой на 365news.biz.

Среди звезд шоу-бизнеса, которые попробуют выжить в экстремальных условиях на Филиппинах, оказался и Эрик. Автоблогер отправился на остров, невзирая на свое заболевание - сахарный диабет.

Китуашвили пытался превозмочь невыносимую жару и даже 36 часов был без еды. Однако нагрузки оказались слишком тяжелыми для человека с его заболеванием. Организм автоблогера не выдержал.

На съемках шоу Давидычу стало плохо. Он едва не умер. Врачи откачивали участника проекта 16 часов. Медикам чудом удалось спасти жизнь мужчине, сообщает телеграм-канал Mash. Эрику диагностировали гипогликемию, которая возникает при низком уровне глюкозы в крови. Это могло привести к нарушению работы мозга и смерти.

"Я чувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки", - поделился Давидыч.

Участниками "Последнего героя" также стали Надежда Ангарская, Наталья Бардо, Евгений Папунаишвили, Лукерья Ильяшенко, рэпер Птаха, Алексей Воевода и Елена Проклова. Эрик Китуашвили говорил, что на шоу хочет похудеть, испытать свою выносливость, бросить курить и завоевать победу. Однако теперь ему придется заниматься здоровьем.

Победительницей прошлого сезона "Последнего героя" стала самая юная участница - 23-летняя Анфиса Черных. После участия в реалити-проекте девушка столкнулась с паническими атаками.

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