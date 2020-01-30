Партия препарата "Триазавирин" отправлена в посольство РФ в Китае для защиты сотрудников и их семей от коронавируса. Об этом сообщил в четверг журналистам член комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вирус Зика, свиной грипп, сезонный грипп, китайский коронавирус - это вирусы одной группы. Если вирусы одной группы, то российские ученые еще 20 лет назад создали лекарство "Триазавирин". <...> Вчера была отгружена первая партия для защиты сотрудников российского посольства в Китае и членов их семей. И вторая партия отправлена для российских специалистов, которые поедут в зону эпидемий", - сказал он, добавив, что данный препарат уже пять лет находится на отечественном рынке.

Он пояснил, что на данный момент ведутся переговоры с китайской стороной, чтобы штамм вируса официально передали в Россию для изучения.