Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о награждении первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС Михаила Гусмана орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за выдающиеся заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.