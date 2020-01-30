https://news.day.az/world/1198495.html Михаил Гусман награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" - указ Владимира Путина
Михаил Гусман награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" - указ Владимира Путина
Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о награждении первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС Михаила Гусмана орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за выдающиеся заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.
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