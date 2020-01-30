Подросток, который рыбачил вместе со своей мамой, неожиданно вытащил на берег неизвестное странное морское существо, которое напоминало собой смесь рыбы, осьминога, аллигатора и барсука. Видео своей находки парень разместил в социальных сетях, чем взбудоражил зрителей приложения Tik Tok, передает Mail.ru.

На кадрах видно, как животное, которое попалось на удочку, извивается и пытается встать на передние конечности, чем-то напоминающие лапы. На вопрос мальчика, что за животное ему удалось поймать, за кадром слышен удивленный и немного испуганный голос матери, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

За несколько дней видео набрало почти полтора миллиона просмотров. Пользователи соцсетей ужаснулись увиденному и посоветовали рыбакам выпустить существо обратно в воду. "Что бы это ни было - пусть живет", - отметили пользователи.

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