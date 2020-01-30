Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отменила приуроченную к 30-летию работы сети в России акцию "биг мак по 3 рубля" из-за профилактики коронавируса, сообщила компания на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом отмечается, что по данным пресс-службы Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории России не было обнаружено.

"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности "Макдоналдс" в России, с предложением "биг мака по цене как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания "Макдоналдс" (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", - отмечается в сообщении.

В компании объяснили свое решение тем, что "накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".

"Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", - сообщил гендиректор компании в России Марк Карена.

