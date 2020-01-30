Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке подтвердил первый на территории страны случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом в четверг сообщил телеканал ABS-CBN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, заразившаяся - 38-летняя гражданка КНР. 21 января она прибыла на Филиппины из китайского города Ухань, сделав пересадку в Гонконге. 25 января она была госпитализирована с жалобой на легкий кашель. У нее отсутствует температура, филиппинские врачи следят за ее состоянием.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 7,7 тыс. человек, из них 170 умерли. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 17 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.