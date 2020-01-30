Толпы недовольных пенсионной политикой пожарных, нарушив обозначенные для протестов границы во французской столице, были встречены блюстителями правопорядка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Драматичные кадры, снятые во время яростного противостояния сотрудников двух городских служб, появились в интернете.

По информации СМИ, пожарные утверждают, что в связи с нехваткой персонала и из-за участившихся случаев нападения на них, они решили добиваться увеличения выплаты за риск с 19% до 25%.

Но местные власти не прислушались к требованиям спасателей, которые пополнили ряды недовольных политикой президента Макрона.

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