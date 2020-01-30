В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.

"Одна из пассажирок угрожает взрывом <...>", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в самолете находятся 195 человек.

Другие подробности пока не приводятся.