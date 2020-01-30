https://news.day.az/world/1198533.html В московском аэропорту самолет буксируют на стоянку из-за угрозы минирования
В московском аэропорту самолет буксируют на стоянку из-за угрозы минирования
В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.
"Одна из пассажирок угрожает взрывом <...>", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в самолете находятся 195 человек.
Другие подробности пока не приводятся.
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