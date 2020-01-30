Полицейские задержали женщину, которая угрожала в Домодедово взорвать самолет. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никаких опасных предметов при ней обнаружено не было, передает Day.Az.

"Женщина в настоящее время задержана. При ней никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. По предварительной информации, женщина находится в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства.