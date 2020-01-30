https://news.day.az/world/1198548.html Задержана женщина, угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово
Задержана женщина, угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово
Полицейские задержали женщину, которая угрожала в Домодедово взорвать самолет. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никаких опасных предметов при ней обнаружено не было, передает Day.Az.
"Женщина в настоящее время задержана. При ней никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. По предварительной информации, женщина находится в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства.
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