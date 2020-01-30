Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении совета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, в котором останутся 27 стран-членов.

C 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.