https://news.day.az/world/1198551.html ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit
ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении совета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, в котором останутся 27 стран-членов.
C 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.
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