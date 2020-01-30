В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео из салона самолета S7, прилетевшего из Симферополя в Москву. На борту судна пассажирка заявила, что у нее в сумке находится взрывное устройство, передает Day.Az.

Как видно на кадрах записи, пассажиры лайнера не очень впечатлились выходкой женщины.

После посадки они спокойно покидают судно.

Неадекватная женщина задержана. С ней работают сотрудники полиции.

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