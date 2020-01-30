https://news.day.az/world/1198561.html Видео из салона лайнера, где пассажирка угрожала бомбой - ВИДЕО
Видео из салона лайнера, где пассажирка угрожала бомбой - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео из салона самолета S7, прилетевшего из Симферополя в Москву. На борту судна пассажирка заявила, что у нее в сумке находится взрывное устройство, передает Day.Az.
Как видно на кадрах записи, пассажиры лайнера не очень впечатлились выходкой женщины.
После посадки они спокойно покидают судно.
Неадекватная женщина задержана. С ней работают сотрудники полиции.
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