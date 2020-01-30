По меньшей мере 67 россиян находятся на крузином лайнере, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья после того, как на его борту был зарегистрирован случай заболевания, похожего на пневмонию, вызываемую коронавирусом нового типа. Об этом российским журналистам в четверг сообщили в посольстве РФ в Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте", - говорится в заявлении диппредставительства.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что круизный лайнер компании Costa Crociere был задержан в порту Чивитавеккьи (около 100 км к северу от Рима) из-за симптомов у 54-летней женщины из Макао, схожих с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Она прибыла в миланский аэропорт Мальпенса 25 января из Гонконга и накануне вместе со спутником поднялась на борт корабля. По уточненным данным, у мужчины никаких симптомов не обнаружено. Оба помещены в санитарный изолятор на судне.

Всего на лайнере, который совершает круиз по Средиземноморью с заходами в порты разных стран, находятся 6 тыс. пассажиров и около 1 тыс. членов экипажа, всем им пока запрещено сходить на берег.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухань. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР превысило 7,7 тыс. человек, число летальных исходов превысило 170 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 18 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.