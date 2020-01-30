Соединенные Штаты не собираются в ближайшей перспективе выводить свои войска из Сирии. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов в формате видеоконференции спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии в ближайшем будущем", - сказал сотрудник Госдепартамента.

При этом он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что американское военное присутствие в Сирии объясняется, по сути, лишь интересами борьбы с терроризмом. "Их [американских войск] задача в конечном счете заключается в обеспечении необратимого разгрома ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" ). И <...> на это потребуется еще какое-то время", - заявил Джеффри.

"Крупная часть наших [американских] усилий, нацеленных на разгром ИГ в Сирии, сводится прежде всего к тому, чтобы не подпускать [сеть] ИГ к нефтяным полям, за счет которых она финансировала свой террор на протяжении [нескольких] лет, а также гарантировать, что местные общины, работающие с нами против ИГ, имеют ресурсы на продолжение борьбы и обеспечение самих себя, поскольку они находятся под давлением со стороны не только ИГ, но и, конечно, режима [Башара] Асада", - добавил дипломат.