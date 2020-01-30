США в четверг расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены в отношении главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи и самой организации.

Об этом говорится в документах минфина США, опубликованных на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.