Гражданка Грузии с ребенком, которая недавно посещала Китай, госпитализирована из международного аэропорта Тбилиси с высокой температурой.

Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что женщина прибыла транзитным рейсом из Китая, при этом он не уточнил, в каком городе она побывала. По данным грузинского Первого канала, женщина доставлена в клинику с ребенком, они две недели назад посещали город Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса.



"Проверку также проходит гражданка Грузии, которая сегодня вечером вернулась из Китая транзитным рейсом. В аэропорту у нее была зафиксирована высокая температура и другие симптомы респираторной инфекции. Молекулярное исследование пройдет в центре Лугара", - заявил Гамкрелидзе журналистам.

Ранее в четверг из грузинского Казбеги в инфекционную больницу в Тбилиси была доставлена группа китайских туристов из девяти человек, у двоих детей отмечалась высокая температура. Гамкрелидзе заявил, что результаты анализов госпитализированных в Тбилиси двух китайских детей выявили наличие гриппа типа "А", коронавирус исключается.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

