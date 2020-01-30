Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.

Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли заявил в четверг на совместном с американским министром обороны Марком Эспером брифинге для журналистов в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На соответствующий вопрос одного из журналистов Эспер отметил, что для размещения в Ираке комплексов Patriot требуется разрешение иракских властей. "Мы работаем с иракским правительством над тем, что вы только что сказали", - добавил при этом Милли.