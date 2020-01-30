Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современности. Его слова в четверг приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хотя мы по-прежнему должны сохранять неимоверную бдительность относительно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - заявил американский чиновник в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, которая проходит в Лондоне.

По его словам, Компартия Китая уже неоднократно давала понять, что ее повестка расходится с американскими ценностями. В связи с этим, считает Помпео, США и их западным союзникам следует постараться нарастить свою военную и технологическую мощь, чтобы быть уверенными, что в следующем веке в мире будут главенствовать демократические западные принципы.

Ранее в январе бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что Китай является главной угрозой для будущего Соединенных Штатов. По его словам, КНР намерена "заменить Соединенные Штаты в качестве доминирующей культуры в мире".

До этого аналогичное мнение высказывали в Пентагоне. Как отмечал глава американского военного ведомства Марк Эспер, Китай представляет собой одну из самых серьезных угроз для США наравне с Россией.