Стратегические подводные крейсеры класса Ohio ВМС США перевооружили часть своих баллистических ракет Trident II на ядерные боевые блоки малой мощности. Причем одна из таких АПЛ в конце 2019 году уже выходила на дежурство в Атлантическом океане. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на Федерацию американских ученых, передает Day.Az.

Уточняется, что речь идет о боеголовках W76-2, мощность которых всего 5-6 килотонн. Для сравнения, сила взрыва бомбы, уничтожившей Хиросиму, достигала около 18 килотонн. Американские ВМФ планируют перевооружать на новые боеголовки всего одну-две ракеты на подлодках Ohio. Остальные 18 продолжат нести стандартные ядерные блоки мощностью по 100 или по 475 килотонн.

По мнению нынешнего руководства Соединенных Штатов, боеголовки W76-2 снижают вероятность начала полномасштабного ядерного конфликта.

В России позиция противоположная. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что боезаряды малой мощности наоборот понижают порог применения оружия массового поражения и провоцируют войну на уничтожение.