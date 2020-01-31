Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг два законопроекта об ограничении прав президента Дональда Трампа вести военные действия против Ирана. Трансляция голосований велась на сайте нижней палаты законодательного органа, передает ТАСС.

Первый документ о блокировании финансирования из госбюджета военных действий в отношении Ирана поддержали 228 законодателей (в том числе четыре республиканца), против выступили 175.

Вторая инициатива призвана отменить предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу против террористов в Ираке. Этот законопроект получил 236 голосов "за" (включая 11 республиканцев) и 166 "против".

Как заявили 28 января в Белом доме, Трамп намерен наложить вето на эти законопроекты.