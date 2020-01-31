В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.

По данным источника, анализы подтвердили, что речь идет именно про это заболевание.

В этой больнице также находятся несколько человек с подозрением на короновирус.

Власти пока официально не подтвердили эту информацию.

Ранее ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.