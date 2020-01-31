https://news.day.az/world/1198641.html В Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом - СМИ
В Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом - СМИ
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
По данным источника, анализы подтвердили, что речь идет именно про это заболевание.
В этой больнице также находятся несколько человек с подозрением на короновирус.
Власти пока официально не подтвердили эту информацию.
Ранее ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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