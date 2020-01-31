https://news.day.az/world/1198642.html Улицу в Лос-Анжелесе могут назвать в честь Коби Брайанта
Улицу в Лос-Анжелесе могут назвать в честь Коби Брайанта
Чиновники Лос-Анжелеса раздумывают о том, чтобы назвать улицу города в честь ушедшего из жизни баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщает TMZ.
Члены городского совета американского мегаполиса уже приступили к обсуждению данного предложения.
Напомним, что 26 января 41-летний спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джинной разбился на борту частного вертолета.
Брайант, известный по выступлениям за сборную США и "Лос-Анджелес Лейкерс", считается одним из величайших баскетболистов в истории спорта.
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