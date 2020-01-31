Израиль временно не будет принимать рейсы, прибывающие из китайских городов, сообщает Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не позволим ни одному рейсу из Китая приземлиться в ближайшем будущем в этой стране, ни единому", - заявил в четверг министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман.

Кроме того, он заявил, что израильтян, которые недавно посетили Китай, отправят на двухнедельный карантин после прибытия на родину.

Ранее сообщалось, что национальный авиаперевозчик Израиля El Al из-за угрозы коронавируса приостанавливает все полеты в Китай вплоть до 25 марта.

Авиакомпании разных стран мира объявили, что в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса приостанавливают или сокращают полеты в Китай.

В частности, полностью отказались от перелетов в КНР южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau, сингапурская Jetstar Airways, канадская Air Canada.

Кроме того, количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific Airways.

В среду также стало известно, что British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.