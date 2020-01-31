Подмосковные инспекторы ДПС вновь столкнулись с проблемой, которую пытались решить несколько лет, потом делали вид, якобы ее не существует, а сейчас у них просто опускаются руки. Зовут проблему - Инга Богинга Род. Настоящего имени никто не знает, ведь убеждения не позволяют этой женщине иметь документы, права, автомобильные номера. Она вообще не признает государство, а вместе с ним все его институты и законы. Сотрудники полиции для нее всего лишь часть природы.

И самое удивительное, что при очевидной абсурдности заявлений Инги Род никто до сих пор не смог найти способ угомонить ее или хотя бы заставить соблюдать элементарные правила, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

За рулём гроза всех дорожных инспекторов Подмосковья. Каждое её слово громом отдаётся в ушах полицейских.

Её зовут Инга. Инга называет себя богиней. Поэтому многим она известна как Богинга.

Она не признаёт законов. Не признаёт страны, в которой живёт. Поэтому и колесит по дорогам без регистрационного номера. Разумеется, патрульные обязаны останавливать такую машину, только вот остановить после этого саму даму уже невозможно.

Это не первое пришествие Богинги на землю, которую она считает своей собственностью. Каждый раз, заметив полосатый жезл, женщина снова и снова рассказывает про свой род.

- Я живая! Ты не слышишь? Я имярек мать Любомира!

- Ладно, езжайте!

- Ничего себе, "ладно, езжайте"!

Судя по всему, так можно было, правда, только ей.

Кажется, уже все местные экипажи и участковые её знают. Вместо водительских прав у неё собственная родовая книга.

Её она предоставляет взамен паспорта, водительских прав, взамен любого удостоверения личности. В своём видеоблоге призывает, как сделать такое же и ожить по-настоящему, оставив на бумаге кровавый отпечаток пальца вместо штампа. От документов Богинга избавилась, кроме, разумеется, банковского счёта, на который последователи жертвуют рублём. К удивлению, иногда её фото с описанием регалий на обычном листе работает.

Это всё похоже на какую-то секту, чувства членов которой оскорбляют законными требованиями.

За кадром муж Инги - имярек Геннадий. По жизни он бок о бок с богом, то есть со своей женой. Она убедила его, что записью в блокноте можно доказать право собственности. Только в этот раз минуты ворчания полицейским всё же удалось перетерпеть.

Сначала семейство всем твердило про твердь, затем со своей "рено" сняли номера. Теперь это родомобиль - в нём они возят себя и своих детей. При них оскорбляют сотрудников. При них заявляют: берут в свой род только живых - живыми считают только тех, кто разделяет их веру.

Эти живые души душат любое слово людей в погонах, а когда самое дорогое за душой - иномарка, отдавать её, разумеется, не охота.

Нарушительница считает, каждое слово её - божья роса. Но отбиться от людей в форме в этот раз странным живым душам не удалось.

Не может себя спокойно вести - значит, и везти себя безопасно не способна. Женщина и полицейских пыталась принять в свой род, но и это не помогло. Родомобиль Богинги эвакуировали. Одно только остаётся неясным, была ли у женщины когда-то бумага, подтверждающая её вменяемость или невменяемость. Чтобы это выяснить, мы уже направили запрос в ГИБДД. Ведь, когда такая богиня за рулём, опасно это может быть для обычных смертных, которые привыкли ездить по земным правилам.

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