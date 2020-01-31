Правительство Китая приняло решение о возвращении на родину находящихся за рубежом жителей провинции Хубэй, где произошла вспышка вызванной новым типом коронавируса инфекции. Об этом сообщается в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение китайский властей объясняется трудностями, с которыми сталкиваются жители провинции, в особенности города Ухань, заграницей.

Для возвращения жителей провинции на родину будут направлены гражданские чартерные рейсы, которые доставят их в Ухань.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек. Известно о 213 случаев летального исхода.