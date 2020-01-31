Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Министр (здравоохранения Роберто - ИФ)Сперанца только что одобрил распоряжение, закрывающее авиасообщение с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Риме.

Конте также объявил о выявлении первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом в Италии. Речь идет о двух китайских туристах. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, которое находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирус может быть у одного из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.