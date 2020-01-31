Из-за вспышки коронавируса китайский таксист надел костюм химзащиты, об этом сообщает Fox News.

На видеозаписи пассажир спрашивает водителя, много ли клиентов у мужчины, когда он так одет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В ответ на это мужчина отметил, что сейчас настали нелегкие времена, которые требуют соответствующих мер.

"Я несу ответственность за себя и свою семью. Важно иметь понимание", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 30 января число инфицированных коронавирусом в Китае превысило восемь тысяч человек, умерли в результате пневмонии, вызванной вирусом, более 170 человек.

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