Четыре человека, больных вирусом гриппа, проходят лечение в Тбилисской инфекционной больнице.

Как сообщают грузинские СМИ, двое из них - малолетние дети из Китая, передает Day.Az.

Оба ребенка были в группе китайских туристов, путешествующих в Грузию из Азербайджана. У больных подтвержден вирус гриппа "А".

Двое других являются гражданами Грузии. Их состояние оценивается как стабильное. Ожидаются окончательные результаты лабораторных исследований. Один был в Китае две недели назад, а другой - в Таиланде.

В больнице отметили, что причин для беспокойства нет, пациенты находятся под строгим контролем.