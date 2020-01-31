https://news.day.az/world/1198695.html В Грузии обнаружили вирус гриппа у китайцев, приехавших из Азербайджана
В Грузии обнаружили вирус гриппа у китайцев, приехавших из Азербайджана
Четыре человека, больных вирусом гриппа, проходят лечение в Тбилисской инфекционной больнице.
Как сообщают грузинские СМИ, двое из них - малолетние дети из Китая, передает Day.Az.
Оба ребенка были в группе китайских туристов, путешествующих в Грузию из Азербайджана. У больных подтвержден вирус гриппа "А".
Двое других являются гражданами Грузии. Их состояние оценивается как стабильное. Ожидаются окончательные результаты лабораторных исследований. Один был в Китае две недели назад, а другой - в Таиланде.
В больнице отметили, что причин для беспокойства нет, пациенты находятся под строгим контролем.
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