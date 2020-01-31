Четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV подтверждены в Республике Корея. Как сообщил в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения, число заболевших вызываемой коронавирусом пневмонией в стране таким образом достигло 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, одной из пациентов является 62-летняя женщина. Она побывала в Ухане, который является эпицентром вспышки вируса, и вернулась на родину 23 января тем же рейсом, что и еще один больной. Власти выясняют обстоятельства заражения остальных трех южнокорейцев, а также отслеживают все контакты больных с тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Индии, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 9692, 213 человек умерли.