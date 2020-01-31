Подробности о происшествии рассказал тренер бойцов из Ногинска, которые приехали для участия в соревнованиях, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под названием "Коллизей" в Москве. Видео с места событий появилось в сети.

На кадрах, снятых из октагона, видно дерущихся друг с другом зрителей. Многие берут в руки стулья и замахиваются ими. Некоторые от сильных ударов падают на пол. Раздаются крики и требования прекратить потасовку.

Подробности о происшествии в видео рассказывает Павел Муртазин - тренер в клубе боевых искусств "Витязь" из города Ногинск. Его подопечные участвовали в московском турнире.

"Еще до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали", - сказал Муртазин.

По его словам, к массовой драке привели именно такие провокации. В результате потасовки пострадали некоторые спортсмены: одному рассекли голову, другому сломали нос, третьему - кисть. У кого-то из бойцов украли телефон.

"Удар нанес конкретный человек, телефон забрал конкретный человек, и эти люди должны понести ответственность за свои поступки. Нужно выявить виновных и наказать", - подытожил тренер бойцов MMA из Ногинска.

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