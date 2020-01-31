Житель Южной Кореи два года подкармливал кошку, которая застряла между перекрытиями в одном из торговых центров. Каждый день он откручивал панели в стене и ставил перед животным миску. Об этом сообщает SBS TV, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Посетители торгового центра признались, что иногда замечали мяуканье. которое издается откуда-то из-за стены, но не придавали этому особого внимания. Другие же думали, что в торговом центре поселилась крыса. Камера, которую удалось просунуть в небольшое отверстие в стене вместе с миской с кормом запечатлела, как за едой тянется кошачья лапка.

С помощью эндоскопа удалось выяснить, где именно находится животное, после чего питомца решили вызволить из заточения, вырезав дырку в стене. Однако одичавшая за два года одиночества кошка не сразу выглянула из своего укрытия и поначалу испугалась дневного света. С разрешения владельца здания специалисты сделали еще несколько отверстий в потолочных перекрытиях и стенах для того, чтобы все-таки обнаружить испуганное животное.

Когда кота достали, он попытался сбежать от собравшихся, после чего ветеринары поймали животное и проведя осмотр убедились, что у кота за время, проведенное в перекрытиях, деформировались когти, что, вероятно, приносило животному боль. В остальном кошка оказалась здоровой. Ее передали неравнодушному жителю, который все это время заботился и кормил животное.

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