Мужчина, отправившийся с фонариком на прогулку по собственному дому, сделал открытие, сильно его напугавшее, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Незнакомец выхватывал лучом фонаря то одни, то другие детали окружающей обстановки, и в какой-то момент наткнулся на ведьму, выглядящую столь ужасающе, что это зрелище заставило его не только завопить, но и удариться в паническое бегство.

Зрители неоднозначно восприняли видеоролик. Они признали, что бу-эффект получился неплохим, но в то же время мы видим не подлинное проявление паранормального, а всего лишь любительский фильм ужасов, пусть и действительно страшный. Конечно же, в доме находилась никакая не ведьма, а обычный человек, нацепивший на себя жуткую маску.

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