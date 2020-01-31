Быстрый экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV создан в Китае. Он удобен при транспортировке, прост, обладает высокой чувствительностью. И позволяет получить результат через 8-15 минут, в отличие от тестов, дающих ответ по коронавирусу в течение 5-8 часов.

Набор для быстрого анализа разработан в китайском Национальном институте по контролю и профилактике вирусных заболеваний вместе с высокотехнологичной компанией из города Уси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вспышка заболевания новым коронавирусом, вызывающим двустороннее воспаление легких, произошла в Китае в конце 2019 года. 29 января 2020 российское генкосульство в Гуанчжоу проинформировало, что Пекин передал Москве геном нового коронавируса. На основе генома российские ученые разработали экспресс-тесты, идентифицирующие вирус в организме человека за два часа. Теперь китайские специалисты улучшили российский результат в восемь раз.