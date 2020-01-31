В настоящее время власти КНР планируют вернуть своих граждан из-за рубежа.

Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, за сутки увеличилось на 42 человека. По последним данным, от нее скончались 213 человек. Все они являются гражданами Китая, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Выросло и число заразившихся - более 9 тысяч. Примерно у 30 тысяч подозревают наличие заболевания.

Случаи заражения также выявлены в 15 других странах. Из Китая своих граждан уже эвакуировали Россия, США, Япония и Италия.

Бегут из карантинных зон и сами китайцы. В социальных сетях появилось видео того, как в настоящее время выглядит Ухань - город, где и произошла вспышка инфекции. На кадрах на улице нет ни одного человека, магазины пустуют, автомобили не ездят.

В пятницу, 31 января, власти Китая заявили, что хотят вернуть своих граждан из-за границы обратно в зараженный Ухань. По информации Reuters, Пекин уже выделил два рейса. Самолеты отправят в Таиланд и Малайзию.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.