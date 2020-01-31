В египетском поселении Туна-эль-Габаль, расположенном в долине реки Нил, археологи обнаружили 16 древнейших гробниц, заполненных саркофагами. Захоронения датируются 664-399 гг. до н.э., то есть тремя династиями фараонов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На сайте Министерства древностей Египта сообщается, что всего было найдено 25 саркофагов. Двадцать из них сделаны из известняка, а на них выгравированы иероглифы. Пять гробов выполнены из дерева.

Также археологи раскопали сотни амулетов и 10 тысяч синих погребальных статуэток, известных как статуэтки Ушебти. В Древнем Египте верили, что они замещали умершего на работах в загробном царстве Осириса.

Крышки найденных саркофагов выполнены в форме тела и напоминают мумии. В Министерстве древностей отметили, что гробницы находятся в очень хорошем состоянии.

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