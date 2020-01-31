https://news.day.az/world/1198842.html В Китае мужчина забежал в полицейский участок, чтобы оказать необычную услугу - ВИДЕО
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В Китае мужчина забежал в полицейский участок, чтобы оказать необычную услугу - ВИДЕО
В одном из городов на востоке Китая неизвестный мужчина зашел в полицейский участок, положил перед двумя сотрудниками 500 медицинских масок и быстро покинул здание. Стражи правопорядка поспешили за ним, чтобы отблагодарить, но успели лишь отдать ему вслед честь, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
У местных стражей правопорядка обычно не принято принимать помощь от населения, поэтому они замешкались и не успели нормально поблагодарить мужчину.
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