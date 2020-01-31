https://news.day.az/world/1198845.html Finnair отменит рейсы в Китай
Finnair отменит рейсы в Китай
Авиакомпания Finnair корректирует программу перелётов на материковый Китай, отменяя сообщение с 6 по 29 февраля, заявил в пятницу перевозчик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Из-за коронавируса Finnair решил скорректировать свою программу перелетов на материковом Китае следующим образом: Finnair отменит все рейсы на материковый Китай с 6 по 29 февраля.
Два еженедельных рейса в Гуанчжоу - с 5 февраля по 29 марта", - сообщает компания.
Уточняется, что рейсы в Гонконг будут выполняться по расписанию и без изменений.
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