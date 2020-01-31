Один из рабочих не успел вернуться в строительную люльку во время обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Часть здания рухнула во время демонтажных работ, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Момент обрушения опубликовало издание "Фонтанка". По предварительным данным, под конструкциями могут находиться люди.

В настоящее время известно об одном пострадавшем. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и медики.

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