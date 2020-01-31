В России выявили два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Состояние двоих заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

Голикова также сообщила, что власти России эвакуируют российских граждан из китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии. В Ухани находятся 300 граждан России, в Хубэе - еще 341 человек. Всех россиян, по данным вице-премьера, вернут до 4 февраля.

Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая, сообщила Голикова.

Для борьбы с распространением коронавируса будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево. Новый режим авиасообщения введут с 1 февраля.

Кроме того, Россия ограничит пересечение границы с Монголией. Ранее 31 января была закрыта граница с Китаем.

Российские власти не собираются ограничивать почтовые и грузоперевозки с Китаем, добавила Голикова.