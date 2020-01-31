Сотрудник отделения инфекционных болезней подчеркнул, что "еще девять были изолированы и отпущены после отрицательных анализов".

"Еще 20 человек, у которых симптомов нет, но могли быть контакты с зараженной парой, находятся под наблюдением в нашем учреждении", - сказал Никастри, отметив, что среди них есть итальянцы, китайцы и европейцы.

В четверг вечером на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двоих госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем.