https://news.day.az/world/1198921.html В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Швеции в регионе Йончопинг, заболевшая женщина ранее посещала район город Ухань, говорится в заявлении шведского Агентства по охране здоровья населения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Этого следовало ожидать, учитывая, что люди много путешествуют. Подобные случаи были зафиксированы и в других странах", - приводятся в заявлении слова представителя ведомства Карин Тегмарк Виссел.
"Единичный случай - не повод говорить об эпидемии на территории Швеции, этот риск мы по-прежнему оцениваем как весьма низкий", - сказала она.
Пациентка прилетела в Швецию 24 января, на тот момент у нее не было каких-либо симптомов. Она сама обратилась к медикам, когда у нее начался сильный кашель. В настоящее время она находится в карантине, врачи не считают, что она тяжело больна.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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