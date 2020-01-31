"Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, потому что нас объединяют общие ценности", - заявила Меркель, добавив, что Brexit стал "глубоким разделом для нас всех".

Канцлер отметила, ЕС, "к счастью, удалось договориться о соглашении о выходе" Лондона из сообщества, переходный период продлится до 31 декабря 2020 года. Меркель считает, что "чем больше Великобритания захочет отойти от условий внутреннего рынка (ЕС), тем сильнее, конечно, будут изменения наших будущих отношений".

Она выразила надежду на то, что ЕС и Соединенное Королевство "как можно скорее заключат хорошее, долгосрочное и всеобъемлющее соглашение".