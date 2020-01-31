На территории Чехии свирепствует эпидемия гриппа, на каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных, из-за связанных с гриппом осложнений скончались уже 12 человек, сообщила в пятницу журналистам глава гигиенической службы республики Эва Готтвальдова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По данным Государственного института здравоохранения, эпидемия гриппа охватила всю территорию республики. В основном, преобладает вирус гриппа типа А. На каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных, среди которых преобладают дети и люди старшего возраста.

Из-за осложнений, связанных с гриппом, скончались уже 12 человек. По сравнению с показателями минувшей недели число заболевших возросло почти на треть", - сказала Готтвальдова.