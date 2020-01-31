Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне быстрого распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра здравоохранения страны Саида Намаки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил Намаки, решение было принято на экстренном заседании правительства, на котором присутствовали вице-президент страны, министр дорог и градостроительства, министр внутренних дел, официальный представитель правительства, министр здравоохранения и представители МИД.

Отмечается, что несмотря на прекращение всех рейсов из Ирана в Китай и обратно, иранские граждане, находящиеся сейчас в КНР, будут на следующей неделе возвращены на родину. Прибывшие из Китая иранцы проведут в карантине 14 дней, после чего смогут вернуться к обычной жизни.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в России, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.